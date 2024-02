Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 79,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 79,48 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 79,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.896 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 9,26 Prozent wieder erreichen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,88 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter

Porsche-Analyse: DZ BANK gibt Porsche-Aktie höheres Rating in neuer Bewertung