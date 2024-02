Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Abschlägen

Porsche-Analyse: Barclays Capital vergibt Equal Weight an Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet - Aktie in Rot

Porsche-Analyse: Overweight-Bewertung für Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag fester

Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Dienstagvormittag ins Minus

Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche

Heute im Fokus

Walmart verhandelt wohl über den milliardenschweren Kauf von VIZIO. Kaufempfehlung der Société Générale schiebt BASF-Aktie etwas an. Jeff Bezos trennt sich erneut von Amazon-Aktien im Milliardenwert. Siemens Energy sieht in den USA hohen Bedarf für Transformatoren. Bilfinger stellt deutlich höhere Dividende in Aussicht.