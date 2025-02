Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Porsche-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 57,56 EUR an der Tafel.

Die Porsche-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 57,56 EUR. Bei 58,04 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,98 EUR ab. Bei 57,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 293.296 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 40,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,98 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

