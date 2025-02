Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Kurseinbußen

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 57,44 EUR ab.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 57,44 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 57,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.931 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,98 EUR am 12.02.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 4,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 70,63 EUR.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 17.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 4,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

