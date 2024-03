Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag höher

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 86,36 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 86,36 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 86,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 10.010 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei einem Wert von 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 19,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,00 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Am 29.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

