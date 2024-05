Porsche Aktie News: Porsche tritt am Vormittag auf der Stelle

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 84,00 EUR.

Mit einem Kurs von 84,00 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 84,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 83,70 EUR. Bei 84,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 9.674 Aktien.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,81 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 16,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 104,50 EUR.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

