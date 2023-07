Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 114,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 114,60 EUR zu. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,75 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.757 Porsche-Aktien.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,65 EUR an.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.09.2024 dürfte Porsche die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie höher: Porsche AG verkauft im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge

VW-Aktie, Mercedes-Benz-Aktie und BMW-Aktie uneins: Deutscher Automarkt beschleunigte Wachstum im Juni

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken