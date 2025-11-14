Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer

Porsche vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 45,91 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 45,91 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,61 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 191.738 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,90 EUR an. Gewinne von 39,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Abschläge von 13,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,944 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,431 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

