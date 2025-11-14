Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 46,37 EUR.

Die Porsche vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 46,37 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,37 EUR nach. Bei 46,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.227 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 63,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,944 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,71 Mrd. EUR, gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,431 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

