Porsche Aktie News: Porsche tritt am Mittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 114,30 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,20 EUR an. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 113,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 114,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 55.653 Stück.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,88 EUR aus.

Am 13.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 11.03.2024.

