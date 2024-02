Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Verlusten

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 79,10 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 79,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 78,72 EUR. Bei 80,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235.561 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,72 Prozent. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 8,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

