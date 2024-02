Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 79,36 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 79,22 EUR ein. Bei 80,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 13.660 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. 52,22 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,12 Prozent.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 99,88 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Porsche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

