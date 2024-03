Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 88,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 88,60 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 89,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 428.164 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 26,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,00 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

