Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von Porsche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 94,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:47 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 94,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,00 EUR. Bisher wurden heute 51.403 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,43 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2022 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,25 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 26.04.2024 vorlegen. Am 06.05.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,17 EUR je Porsche-Aktie.

