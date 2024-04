Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Nachmittag fester

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 94,18 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 94,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 94,70 EUR. Bei 93,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 125.144 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 28,27 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 23,42 Prozent sinken.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,75 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,17 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

