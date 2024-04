Blick auf Aktienkurs

Porsche Aktie News: Porsche am Montagvormittag mit Aufschlag

15.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 93,22 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 93,22 EUR. Bei 93,40 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 93,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.919 Porsche-Aktien den Besitzer. Am 24.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,12 EUR am 22.01.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 22,63 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,25 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor. Am 26.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,21 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

