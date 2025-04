Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 44,01 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 44,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 472.900 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,70 EUR an. Gewinne von 115,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,72 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,13 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 03.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 11,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

