Porsche Aktie News: Porsche am Mittag behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 115,60 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,80 EUR. Bisher wurden heute 32.448 Porsche-Aktien gehandelt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 112,65 EUR an.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Porsche am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

Chinas Automarkt mit starkem Absatzplus - Vorjahresmonat stark covidbelastet

Porsche-Aktie leichter: Porsche und Mobileye vereinbaren Kooperation bei automatisierten Fahrfunktionen

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche AG mit deutlicher Umsatz und Gewinnsteigerung

