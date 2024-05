Porsche Aktie News: Porsche am Mittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Porsche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 85,46 EUR.

Die Porsche-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 85,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 86,10 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 84,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,00 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.315 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. 41,35 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 18,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,09 EUR je Porsche-Aktie.

