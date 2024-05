Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 85,60 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 86,10 EUR. Bei 86,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.498 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 29,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 15,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,28 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 26.04.2024. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,09 EUR fest.

