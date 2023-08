Porsche Aktie News: Porsche gibt am Dienstagnachmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 103,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 103,80 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,45 EUR nach. Bei 104,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.968 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,95 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Studie: DAX-Vorstände haben im vergangenen Jahr weniger verdient

Weltgrößter Automarkt: Auslieferungen in China gehen auch im Juni zurück

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon