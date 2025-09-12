DAX23.787 +0,4%ESt505.433 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,03 +0,2%Gold3.641 -0,1%
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Porsche Aktie News: Porsche steigt am Mittag

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 43,87 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 43,87 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 44,19 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 130.755 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR. 70,96 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

