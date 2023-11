Porsche Aktie News: Porsche schiebt sich am Mittwochmittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 92,16 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 92,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 93,08 EUR. Bei 92,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 124.449 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,80 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,08 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 12,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,44 EUR aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2024 terminiert.

