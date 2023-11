Porsche Aktie News: Porsche büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 91,26 EUR abwärts.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 91,26 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 90,82 EUR. Bei 92,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.522 Stück gehandelt.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 81,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,44 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 11.03.2024 präsentieren.

