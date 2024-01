Porsche Aktie News: Porsche verteidigt am Mittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,56 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,56 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,70 EUR aus. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,44 EUR nach. Bei 72,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.290 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,44 EUR fiel das Papier am 16.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 102,22 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt am Montagnachmittag