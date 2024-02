Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Freitagmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 80,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 80,58 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.551 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 10,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,88 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell