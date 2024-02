Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 80,54 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 80,54 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 81,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.719 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 33,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Abschläge von 10,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 99,88 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

