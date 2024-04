Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 91,78 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 91,78 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 90,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.479 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,62 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,75 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 26.04.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Aktienempfehlung Porsche-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone