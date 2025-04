Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 43,40 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 43,40 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 43,19 EUR ein. Bei 43,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 38.451 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,74 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 53,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,72 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,40 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,52 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,23 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

