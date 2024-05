Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Verlusten

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 83,76 EUR.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 83,76 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,78 EUR nach. Bei 83,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 145.616 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2023). Mit einem Zuwachs von 44,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,90 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,28 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,01 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

