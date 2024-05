Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag im Minus

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 83,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 83,00 EUR. Bei 83,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 27.053 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 15,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

