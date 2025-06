Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 41,39 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 40,57 EUR. Bei 40,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 115.084 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 76,14 EUR markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 84,09 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 2,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Porsche-Aktie.

