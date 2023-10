Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 90,84 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 90,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 91,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.628 Porsche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,80 EUR) erklomm das Papier am 23.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,58 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,69 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,65 EUR an.

Am 03.05.2023 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

