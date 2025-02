Blick auf Aktienkurs

Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Montagmittag an Fahrt

17.02.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 57,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 57,70 EUR zu. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,88 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.683 Porsche-Aktien. Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 12.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 4,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 70,63 EUR. Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Aktie zieht an: Volkswagen-Tochter Porsche will massiv Stellen streichen Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Bildquellen: Porsche