Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 90,20 EUR.

Die Porsche-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 90,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 89,92 EUR. Bei 90,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 5.860 Aktien.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,92 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 25,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,75 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

