Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 105,05 EUR. Bei 105,10 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.196 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 112,95 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

