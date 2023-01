Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 105,20 EUR. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 105,00 EUR. Bei 106,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.085 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,11 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com