Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 74,98 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 74,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 75,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.850 Porsche-Aktien.

Am 23.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,11 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,44 EUR ab. Mit Abgaben von 3,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 102,22 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

