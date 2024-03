Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Nachmittag zu

So entwickelt sich Porsche

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 90,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 91,02 EUR. Bei 88,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 379.056 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 20,33 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,63 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,34 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

