Porsche Aktie News: Porsche am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 79,84 EUR nach.

Die Porsche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 79,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 79,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.741 Porsche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 51,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2023 bei 79,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 103,44 EUR an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 11.03.2024 präsentieren.

