Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 80,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 80,82 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,70 EUR nach. Bei 81,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 27.222 Stück.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 33,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 81,00 EUR. Mit Abgaben von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 103,44 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2024 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie stärker: Porsche lässt 600 befristete Jobs in Stuttgart auslaufen - Verkauf des Benziner-Macans in EU gestoppt

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus