Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 73,76 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 73,76 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 73,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 401.834 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.01.2024 bei 72,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,79 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,22 EUR.

Am 03.05.2023 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

