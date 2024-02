Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 80,22 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 80,22 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 79,92 EUR. Bei 80,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.011 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 50,59 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 11,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 99,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

