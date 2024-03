Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 93,30 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 93,30 EUR zu. Bei 93,48 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 91,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355.901 Porsche-Aktien.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 29,47 Prozent wieder erreichen. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 22,70 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 29.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

