Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 91,42 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 91,42 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.923 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 120,80 EUR markierte der Titel am 24.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 32,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 26,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,63 EUR an.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

