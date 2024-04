Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag leichter

Porsche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 88,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 88,80 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,66 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,20 EUR. Zuletzt wechselten 26.098 Porsche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 36,04 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,78 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,75 EUR an.

Am 03.05.2023 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Porsche am 26.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

