Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag gefragt

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,76 EUR.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,35 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.05.2023.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

