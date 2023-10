Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 90,98 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 90,98 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 90,12 EUR. Bei 90,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 233.244 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,60 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 4,81 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,65 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

