Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 80,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 80,10 EUR nach. Bei 79,86 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 80,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 124.089 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 50,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2023 bei 79,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,32 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,44 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 11.03.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie stärker: Porsche lässt 600 befristete Jobs in Stuttgart auslaufen - Verkauf des Benziner-Macans in EU gestoppt

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus