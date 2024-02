Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 78,94 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 78,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 78,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 213.824 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,12 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 9,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,88 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,62 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt nachmittags

DAX aktuell: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne